Токаев и наследный принц Абу-Даби посетили школу

12 мая 2025 года президент Казахстана и наследный принц Абу-Даби посетили школу-лицей № 84 имени шейха Халифы бен Заида аль Нахаяна в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, высоким гостям рассказали, что в настоящее время в школе учатся 2800 детей, которым преподают 159 педагогов.

"В этом учебном году подготовлен проект "Цифровая школа" и ведется разделение предметов естественно-научного и математического цикла на семь направлений – IT STEM, FAB LAB, робототехника, прикладная математика, биоинженерия, математическое моделирование, биохимия", – сказано в сообщении.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед осмотрели кабинет арабского языка. Учащиеся школы продемонстрировали высоким гостям свои познания в изучении арабского языка и литературы.

Фото: akorda.kz

Ученики провели для Президента Казахстана и Наследного принца Абу-Даби экскурсию по школьному музею, в котором организована выставка, посвященная дружбе и сотрудничеству двух стран. В экспозицию вошли книги, рассказывающие об истории арабского мира с древних времен до наших дней, образцы национальной одежды и исторические артефакты.

Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом 11 мая 2025 года. Торжественная церемония его встречи состоялась 12 мая в резиденции Акорда. В этот же день Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с высоким гостем, после которых был подписан ряд документов.

