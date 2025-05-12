#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
516.01
582.47
6.26
События

Токаев и наследный принц Абу-Даби посетили школу

Токаев и шейх в школе, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 16:38 Фото: akorda.kz
12 мая 2025 года президент Казахстана и наследный принц Абу-Даби посетили школу-лицей № 84 имени шейха Халифы бен Заида аль Нахаяна в Астане, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, высоким гостям рассказали, что в настоящее время в школе учатся 2800 детей, которым преподают 159 педагогов.

"В этом учебном году подготовлен проект "Цифровая школа" и ведется разделение предметов естественно-научного и математического цикла на семь направлений – IT STEM, FAB LAB, робототехника, прикладная математика, биоинженерия, математическое моделирование, биохимия", – сказано в сообщении.

Токаев и шейх в школе в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 16:38

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед осмотрели кабинет арабского языка. Учащиеся школы продемонстрировали высоким гостям свои познания в изучении арабского языка и литературы.

Токаев и шейх в школе в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 16:38

Фото: akorda.kz

Ученики провели для Президента Казахстана и Наследного принца Абу-Даби экскурсию по школьному музею, в котором организована выставка, посвященная дружбе и сотрудничеству двух стран. В экспозицию вошли книги, рассказывающие об истории арабского мира с древних времен до наших дней, образцы национальной одежды и исторические артефакты.

Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом 11 мая 2025 года. Торжественная церемония его встречи состоялась 12 мая в резиденции Акорда. В этот же день Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с высоким гостем, после которых был подписан ряд документов

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Бывшего замакима Тараза осудили за "подаренные" застройщику полмиллиарда тенге
События
17:40, Сегодня
Бывшего замакима Тараза осудили за "подаренные" застройщику полмиллиарда тенге
Какие улицы перекрыты в Астане
События
15:53, Сегодня
Какие улицы перекрыты в Астане
Водитель установил хитрую систему на машину и попался полиции в Алматы
События
13:25, Сегодня
Водитель установил хитрую систему на машину и попался полиции в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: