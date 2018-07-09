Помимо «Белки» в Алматы установят еще 16 арт-объектов

Большие животные это отличительный знак Алекса Ринслера и всегда эти животные связаны с местом и городом в котором художник их ставит. У нас это - «БЕЛКА».

Сегодня, 9 июля, в Алматы состоялось открытие самого большого в мире паблик арт-объекта в виде белки. Как стало известно, данный проект реализован в рамках программы "Алматы-Теплый город", и ее рамках в городе появится 16 арт-объектов, сообщает zakon.kz.

В их число войдут скульптуры, инсталляции, арт-лавки, уличный кинотеатр, мобильная библиотека и другие.

Арт-объекты были отобраны в два этапа. В январе этого года агентство Funk собрало заявки среди архитекторов, художников, урбанистов и выбрало 11 концепций. В марте провели открытый конкурс. По его итогам акимат выбрал 4 концепции для установки в городе. К ним относится объект "Трансформация юрты", уличная библиотека "Яблоко знаний", инсталляция "Рождение седла", скульптура "Рождение седла".

Белка Алекса Ринслера - самый крупный из объектов. Как объяснил автор инсталляции, белка символизирует собой жизнь в городе, находится в постоянном движении, должна все время адаптировать к меняющейся среде обитания. В своих лапах белка держит желудь, какак награду и символ надежды на будущее. Изготовлена конструкция из соломы, дерева, прозрачной смолы.

Остальные 15 арт-объектов планируется установить в этом сезоне. Это работы, подготовленые казахстанскими деятелям искусства, они выполняют одновременно и эстетически и утилитарную функции.

Помимо вышеуказанных четырех объектов в Алматы установят также : детскую площадку "Геодезический веревочный купол", детская площадка "Бродяга", уличный кинотеатр "Корабль", скульптура "Вдохновение", указатель "Тулебаева", указатель "Панфилова" и др. Все они, кроме инсталляции «Белки» авторства локальных художников и архитекторов, дизайнеров, урбанистов, чьи работы были отобраны экспертами, жюри и акиматом города Алматы.

Алекс Ринслер приезжал в город Алматы в марте 2018 г. Он провел художественное исследование среды и на основании полученных данных и впечатлений о городе сделал свой выбор.

Большие животные это отличительный знак этого художника и всегда эти животные связаны с местом и городом в котором Алекс их ставит. У нас это - «БЕЛКА».

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«Я предлагаю соорудить гигантскую белку, которая символизирует текущую жизнь в Алматы. Белки являются прототипом городских соседей. Как и мы, они адаптировались к жизни в городе, и, также как и мы, они нуждаются в ресурсах чтобы выживать и процветать. Жизнь в городе для них совсем не легка, взрослая серая белка, к примеру, живет в среднем 3-4 года, в то время как в неволе она проживет около 20 лет. Белка держит жёлудь. Жёлудь символизирует награду – запасы, светлое будущее – и белка прижимает его к себе настолько сильно, что лапки, кажется, не вписываются в форму ореха. Увеличенная до размера (10-12 метров) белка имеет твердый лоб, и ее динамичная поза напоминает движение, как будто она хочет убежать или она была поймана с поличным. Ее глаза - слегка увеличены и милы, смотрят прямо вниз на зрителя. Ее хвост настолько динамичный и расположен в таком ракурсе, что зрителю будет интересно как он построен. Конструкция состоит из металлического каркаса, металлической сетки, древесины, соломы, камыша. Глаза сделаны из прозрачной смолы и покрыты черным отражающим винилом. Я надеюсь, что люди смогут себя идентифицировать с этой гигантской белкой, с ее красотой и силой, чувством подавленности и неопределенности, которые объединяют нас в эти непредсказуемые времена. - говорит художник.

Весь арт-объект обработан специальными пропитками защищающими его от пожара! В первую очередь мы за безопасность! - уточняет Алекс .



Средства, реализуемые на проект взяты из городского бюджета на декоративное оформление города.

Основной партнер - Управление культуры при Акимате города Алматы.

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