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Полицейские задержали спиливших деревья на Арбате в Алматы

Собственники помещения ввели их в заблуждение, уверяя, что есть все разрешительные документы на спил деревьев.

Фото : пресс-служба акима Алматы12 июля 2018, 15:00

Полиция Алматы задержала людей, спиливших деревья на Арбате, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

"В настоящее время сотрудниками местной полиции города Алматы задержаны лица, осуществившие незаконный спил деревьев. С их слов, собственники помещения ввели их в заблуждение, уверяя, что есть все разрешительные документы на спил деревьев. В связи с нахождением собственника помещения за границей страны, был задержан представитель собственника, в отношении которого принимаются административные меры", - говорится в сообщении.

В настоящий момент идут разбирательства. На нарушителей будет наложен штраф.


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