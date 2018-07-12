Знакомая найденной в алматинском арыке девушки утверждает, что ее убили

Бывший супруг хотел забрать сына.

Об обстоятельствах смерти 26-летней девушки, найденной мертвой в арыке по проспекту аль-Фараби, рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» знакомая семьи погибшей.

Со слов знакомой матери умершей девушки, она работала в элитном жилом комплексе сиделкой у пожилой женщины. За день до смерти бывший супруг погибшей сильно ее избил.

«8 июля муж ее избил, за день до ее обнаружения. На следующий день он как-то узнал адрес, где она работала и приехал. Вызвал жену и убил, потом раздел, чтобы все подумали, что над ней якобы надругались. Как рассказывали люди, у которых она работала, у нее от ударов было порвано ухо» - рассказала женщина. Также, со слов знакомой семьи погибшей, у молодой женщины остался 6-летний сын.

«В последнее время, как говорят, он не жил в городе. Вроде как они разошлись. Постоянно видела ее одну с ребенком у матери. Бывший супруг хотел забрать сына еще при ее жизни. Постоянно ревновал, хотя она ничего такого не делала. Была трудолюбивой девушкой, шла на любую работу, чтобы заработать деньги», - продолжила она.

Проверив камеры наружного наблюдения у подъезда дома, полицейские задержали супруга в тот же день. Мужчина сразу сознался в убийстве.

Погибшая с матерью и сыном проживала на квартире в микрорайоне «Айгерим». Тело девушки накануне предали земле в Каскелене, где проживали их родственники.

«Мама говорит, что на ней живого места не было, сплошной комок синего мяса. Наказать его надо, чтобы другие так не делали. Каким зверем надо быть, чтобы так бить. У него ни капли жалости нет. Садист. Он сядет, а через какое-то время выйдет, и будет над другой издеваться. И что теперь... он дочь матери не вернет» - заключила она.

В полиции в рамках досудебного расследования обстоятельства смерти девушки пока не разглашают.

9 июля в арыке на проспекте аль-Фараби было обнаружено тело 26-летней женщины. Тогда в полиции отметили, что при досмотре на теле молодой женщины следы насильственной смерти не были обнаружены. Версия смерти следователей - предположительно остановка сердца.

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