Случайный знакомый убил девушку в Алматы

16 октября 2023 года в Алматы убили Айнагуль Кенчебаеву. О трагедии рассказали родственники в социальных сетях. В полиции города заявили Zakon.kz, что подозреваемый взят под стражу.

По словам родственников, Айнагуль встретилась с молодым человеком в одном из кафе.

"Сначала они мирно беседовали, но позже мужчина стал распускать руки. Девушка пыталась его успокоить, а после позвонила в 102. Посетители видели, как ее вытащили на улицу, но не вмешались", – говорится в сообщении.

Никто не знает, что произошло на самом деле, но спустя 20 минут полицейские нашли Айнагуль уже мертвой.

Также, как отмечают родные, молодой человек сбежал с места происшествия, но вернулся. Однако не для того, чтобы вызвать скорую, а вернуть сотовый телефон девушки.

После трагедии родственники задержанного пришли в дом к родителям с извинениями.

"Какой родитель захочет посадить единственного ребенка, мы боимся, что они подключат все свои связи и постараются вытащить своего сына из тюрьмы", – отмечают родители Айнагуль.

Тем временем в городской полиции корреспонденту Zakon.kz уточнили, что по данному факту Управлением полиции Турксибского района проводится досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК.

"Подозреваемый в совершении данного преступления – гражданин 1991 года рождения задержан и взят под стражу. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия при строгом соблюдении принципов объективности, всесторонности и полноты расследования". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также отмечено, что назначены экспертизы.

Ход следствия находится на контроле руководства ДП, заключили в пресс-службе.

В сентябре 2023 года сообщалось о том, что в Алматы задержали подозреваемого в убийстве матери и ее детей.