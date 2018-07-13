Пятница 13-е: На юге погода без осадков, на севере - ветер и град

В центре страны ночью возможен туман.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 13 июля, передает zakon.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов по республике местами пройдут дожди с грозами, возможен град, лишь на юго-западе, юге погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, и центре ночью и утром местами туман", - отмечают синоптики.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, ночью и утром туман. В Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами днем возможен град, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами туман. В Акмолинской области местами ветер 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром местами туман. Утром и днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей. В Мангистауской области днем местами усиление ветра 15м/с, возможен град. В Жамбылской, Алматинской, Атырауской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ветер 15-22 м/с. В Кызылординской, Атырауской областях на большей части, местами в Мангыстауской, Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, в Жамбылской, Южно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара. В Мангыстауской, на большей части в Кызылординской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы, днем 27°, ясно.

Прогноз погоды в Астане, днем 27°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 13 июля.

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