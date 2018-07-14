Синоптики рассказали о погоде на 14 июля в РК

В разных регионах ожидаются туман, град и сильная жара.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов по республике местами пройдут дожди с грозами, возможен град, лишь на юго-западе, юге погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, и центре ночью и утром местами туман. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, днем местами шквал, возможен град, ночью и утром туман. В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях днем возможен град, местами усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, ночью и утром местами туман.

В Карагандинской области местами возможен град, днем усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Жамбылской, Алматинской, Кызылординской областях местами ветер 15-22 м/с.

В Атырауской области на большей части, местами Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара. В Мангыстауской, на большей части в Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем +30°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем +27°, к вечеру гроза, дождь.

Полный прогноз погоды на 14 июля.

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