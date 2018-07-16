Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана

Погода без осадков на юге республики.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, лишь на юге погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской областях ожидается местами- гроза, ночью и утром туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Алматинской, Жамбылской областях местами - гроза, в Алматинской местами усиление ветра 17-22 м/с. В Мангистауской области местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами – гроза, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области с пыльной бурей. В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гроза, днем возможен град.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях на большей части, местами Жамбылской, Актюбинской областях сохраняется сильная жара, в Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается очень сильная жара.

В Мангыстауской, на большей части в Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 31°, ясно.

Погода в Астане днем 24°, ясно.

Прогноз погоды на 16 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!