В Павлодарской области отметили 125-летие Торайгырова

Среди тех, кто решил провести выходные в баянаульских горах, были не только жители Прииртышья.

На родине выдающегося казахского поэта – в селе Торайгыр Баянаульского района – установили этноаул из 27 юрт и устроили всенародный праздник, передает pavlodarnews.kz.

Прямо в юрточном городке установили качели алты-бакан, устроили праздничную торговлю и организовали соревнования по казахским национальные видам спорта – тогыз-кумалак и казак куреси. Среди тех, кто решил провести выходные в баянаульских горах, были не только жители Прииртышья.

- Про готовящиеся народные гуляния нам рассказали друзья, и мы, не думая, всей семьей решили приехать сюда, - говорит житель Карагандинской области Каирбек Жоламанов. – Все очень понравилось, мои сыновья с удовольствием погуляли в горах, поплескались в озере. Думаю, Султанмахмут Торайгыров – не просто поэт, это выдающийся сын казахского народа. Отрадно, что на родине этого великого человека хранят его наследие и чтут память о нем.

Всех желающих угощали баурсаками и кумысом. Отведала павлодарских вкусностей и этнограф Айгерим Мусагажинова, которая восстановила рецептуру более 50 забытых казахских национальных блюд. По ее словам, казахская кухня – это не только бешбармак и баурсаки.

- Она очень многообразна, - говорит научный сотрудник научно-исследовательского центра «Халык Қазынасы». – Каждый рецепт, который был восстановлен нами, имеет свой смысл. Например, есть блюда, которые готовились и употреблялись в пищу только в компании мужчин. Другие блюда символизируют внутрисемейные связи, например, между матерью и дочерью, между свекровью и невесткой и так далее.

К 125-летию Султанмахмута Торайгырова приурочили и открытие бюста почетного жителя Баянаульского района Кабидена Аубакирова. В свое время он на протяжении почти 20 лет возглавля село и добился, чтобы населенный пункт назвали в честь великого акына.

- Немногие знают, что при Кабидене Аубакирове в Баянаульском районе открыли 34 фермы по разведению овец, именно он проложил дорогу от Торайгыра до райцентра, - отметил в своем выступлении аким Павлодарской области Булат Бакауов. – Поэтому мы должны бережно хранить память о своих выдающихся земляках, таких как Кабиден Аубакиров, и передавать ее будущим поколениям.

В честь юбилея известного казахского поэта в Баянаульском районе организовали 30-километровый дуатлонный забег. На его старт вышли более 100 человек. Каждому из них предстояло преодолеть 5 километров кроссом и 25 километров на велосипедах. Каждого, кто дошел до финиша, поздравил известный экибастузский марафонец Марат Жыланбаев который, чуть меньше 30 лет сам тренировался в Баянауле, когда готовился к забегу на Эльбрус.

- Хорошо, что в нашей стране начали уделять внимание развитию массовых видов спорта, особенно бега, - отметил Марат Жыланбаев. - Надо учитывать, что бег - это самый доступный вид спорта. Не зря же древние греки говорили: хочешь быть здоровым - бегай. А бегать на свежем воздухе, среди гор - это вдвойне полезно и приятно.

Кроме того, в преддверии празднования юбилея Султанмахмута Торайгырова прошел конкурс поэтов, которые представили свои произведения, посвященные поэту. Победителей этого конкурса определяли в результате онлайн-голосования, а объявили с главной сцены в этноауле. Гран-при завоевал Рауан Кабидолдин из Восточного Казахстана. Первое место осталось за шымкентцем Батырханом Сарсенханом. Второе место между собой поделили Карлыгаш Кабай и Унтыл Зарыкканулы из Астаны. Третье место досталось сразу трем номинантам - Айдане Майсарбеккызы из Алматы, Кайрату Сейтказину из Кокшетау и павлодарцу Жаркынбеку Амантаю.

Адиль Аскеров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!