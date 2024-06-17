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Турист застрял на горе в Павлодарской области

Турист застрял на горе в Павлодарской области , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 22:46 Фото: ДЧС Павлодарской области
Спасатели Павлодарской области 17 июня помогли туристу спуститься с Баянаульских гор, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС региона, в 17:50 поступило сообщение о том, что в Баянаульском районе, в селе Торайгыр молодой человек 1999 года рождения поднялся на гору Акбет и не может спуститься.

"На место выехали пять спасателей. Сотрудники помогли спуститься парню по безопасной тропе с высоты около 600 метров. Он в медицинской помощи не нуждался", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Карасайском районе проводились поиски 20 летнего мужчины, который заблудился при спуске с горы в районе Большого Алматинского пика. Мужчина был найден вблизи ущелья Алма-Арасан. 

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