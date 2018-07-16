За сутки контроллеры в Алматы избили двоих пассажиров

Два аналогичных случая с грубым поведением контроллеров произошли в автобусе №79.

В автобусе с маршрутом №79 за 15 июля произошло сразу два случая с избиением пассажиров. В редакцию Zakon.kz обратилась алматинка, которая рассказала о том, что ее избили за требование выдать ей билет за оплаченный проезд.

Как рассказала пострадавшая, зайдя в автобус она обнаружила нехватку средств на безналичной карте оплаты, после чего решила рассчитаться с водителем привычным способом. Однако после получения денег, водитель отказался предоставить билет.

"Это произошло в воскресенье около двух часов дня. Вчера села на автобус №79 в районе улиц Фурманова и Толе би. Обнаружила, что на карточке закончились деньги. Я решила заплатить водителю 200 тенге, но он не дал билета. Аппарат стоял рядом, я видела его. Я спросила, не собирается ли он выдавать билет? На что он ответил, что никто билеты не выдает. Я не поверила и сказала, чтобы он вернул деньги, так как вспомнила, что можно заплатить через СМС. Я стала отправлять сообщение. Ждала уведомление, но произошел сбой и деньги не списались. Я была удивлена, почему сумма не списалась. Попросила о помощи. Водитель очень грубо ответил и потребовал отдать деньги. Я тогда снова спросила: даст ли он билет? Он сказал, что нет и посоветовал заткнуться", - рассказала Й. Акбергенова.

После этого девушка долго пыталась дозвониться в службу поддержки автопарка Green Bus Company, но ей на том конце провода так и не ответили. После этого к делу подключился контроллер, зашедший в автобус во время одной из остановок. Мужчина предпринял попытку помочь девушке, но после неудачи перешел грань и отобрал у нее телефон, швырнув его в салон.

Читайте также: Алматинский контролер хотел избить парня за безбилетный проезд в автобусе

"Позвонила в Green Bus, а там номер отключен. Стала искать в интернете другие номера, но никто трубку не брал. Вошел кондуктор. Я стала объяснять ему ситуацию. Он схватил меня за руки, хотя я инвалид - нет кисти руки. Повел к водителю и стал просить у него билет, но тот опять не дал. Кондуктор зажал меня и стал трясти возле водителя, и требовал платить. Я просила его отпустить, спрашивала, зачем он это делает. Он никак не отреагировал. Я хотела сфотографировать его бейджик, достала телефон, он его выхватил и пытался его выкинуть. Когда телефон полетел в сторону двери мне пришлось его ловить. На мое возмущение он начал тянуть меня за сумку. Он не предложил выйти из автобуса, ни о каких штрафах он не говорил. Единственное, что я тогда спрашивала: почему не проходит оплата в системе и не дают билет? Он очень грубо себя вел. Едва не порвал сумку. После чего в районе улиц Абая - Сейфуллина он выпрыгнул из автобуса, люди все видели", - добавила она.

Сейчас алматинка обратилась за справедливостью в полицию. Выйдя из автобуса девушка сняла побои в ближайшей больнице и написала заявление. Несмотря на случившееся, Акбергенова не требует уволить агрессивного контролера.

"Я намерена требовать у компании, чтобы они приняли меры и не повторяли подобную ситуацию. Увольнять контроллеров не выход, но должны же у них быть какие-нибудь курсы по этике", - попросила алматинка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!