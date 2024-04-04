Нападение пассажира на контролера в столичном автобусе попало на видео

В Астане пассажир напал на контролера в одном из автобусов, сообщает Zakon.kz.

Компания CTS опубликовала ролик с инцидентом и призвала уважать труд сотрудников транспортного контроля.

"Просим проявлять уважение к труду сотрудников Департамента транспортного контроля CTS и контрольно-линейной службы перевозчиков и не препятствовать исполнению ими своих должностных обязанностей", – говорится в сообщении.





За комментарием редакция Zakon.kz обратилась в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"По данному инциденту двое пассажиров автобуса привлечены к ответственности за уклонение от оплаты за проезд в общественном транспорте и за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. От работников транспортного контроля заявлений не поступало", – ответили в полиции.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с автобусом произошло в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. По версии следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт. В результате чего мужчина ударил женщину, которая потеряла сознание и управление автобусом. Не прекративший движение транспорт въехал в толпу людей, стоящих на остановке. Три человека погибли.

В суде уже допрошены потерпевшие и свидетели.