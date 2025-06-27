#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
518.34
607.18
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
518.34
607.18
6.62
Советы

Почему Раки не "наступают на одни и те же грабли", а Львы могут быть опасны

карты таро в руках, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 17:37 Фото: pexels
Июль сочетает в себе два знака зодиака, каждый из которых наделяет людей, рожденных в этот месяц, особыми качествами. О плюсах и минусах характеров Раков и Львов, рожденных в июле, рассказала известный эзотерик, астролог Инесса Алиева, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, застенчивые Раки очень защищают своих близких и искренне любят семью. Они стремятся к спокойствию в семейной жизни и сентиментальны, предпочитая оставаться дома, но при этом им нравится развлекать других.

"Раки ищут уверенность в других и зачастую стремятся к финансовой стабильности, особенно представители первой декады. У них богатое воображение, благодаря чему они могут быть проницательными и деловыми людьми. В карьере им удается преуспеть в сферах, связанных с уходом за детьми и недвижимостью", – рассказала астролог интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Они могут стать хорошими врачами, психологами, медсестрами и защитниками интересов женщин и детей, а также работать в благотворительных фондах и быть учителями.

"Раки ценят тесные отношения и рассматривают семью как святое. Они открываются в любви и быстро стремятся к созданию брака, стремясь сохранить отношения. Для них важны гармония и желание остепениться, создать крепкую семью и уютный дом", – добавила Алиева.

Кроме того, представители этого знака часто проявляют напористость и могут быть доминантами в отношениях, отличаясь от других знаков.

"Важное для них – это серьезные отношения, и с ними не стоит играть, так как их интуиция очень сильна. Они моментально распознают обман и интеллектуальные игры, что позволяет им разбираться в сложных ситуациях. Даже если они делают ошибки, Раки учатся на своем опыте и больше не наступают на одни и те же грабли", – отметила астролог.

Львы – это знак, который выделяется своей целеустремленностью, яркостью и настойчивостью. Ими правит Солнце, что делает их особенно творческими, смелыми и уверенными.

"На самом деле, Львы считаются самым уверенным знаком среди всех знаков зодиака. Они прирожденные лидеры, обаятельные и напористые, всегда уверенно держат себя и легко влияют на окружающих. Первая декада Львов характеризуется силой, божественностью и царственностью. Эти люди часто берут на себя инициативу", – продолжила Алиева.

Львы относятся к огненной стихии, что делает их активными и энергичными, пояснила эксперт.

"Они сами по себе светлые и, как правило, добрые, пока их не тронут. Львы часто оказываются в центре внимания, что они воспринимают как нечто естественное. Эти люди часто становятся артистами и обладают отличным чувством юмора. Их речь всегда хорошо подвешена, и они умеют привлекать внимание. Львы жаждут восхищения и расцветают, когда это внимание на них направлено", – продолжила астролог.

Львы, рожденные в конце июля, как правило, очень щедры и великодушны. Они всегда готовы прийти на помощь и славятся своей романтичностью и страстью.

"Их жесты всегда впечатляют: если они что-то дарят, то делают это щедро и внушительно, предпочитая все, что связано с красотой и великолепием. Хотя Львы наделены некоторой эгоцентричностью и требовательностью, важно, чтобы они уважали мнения других и признавали чужие достижения. Если они этого не будут делать, их эго может стать разрушительным, и это приведет к негативным последствиям для них самих", – заключила Алиева.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым не нужно одобрение окружающих.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Холодная вода может стать смертельно опасной в жару
Советы
15:42, Сегодня
Холодная вода может стать смертельно опасной в жару
Астрологи перечислили трех главных счастливчиков июля
Советы
08:18, Сегодня
Астрологи перечислили трех главных счастливчиков июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: