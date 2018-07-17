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Полиция Алматы ищет очевидцев ДТП с мальчиком на ВОАД

Авария произошла 16 июля в 9:10 на пересечении улиц Одесская и Брянская.

Фото : uralskweek.kz17 июля 2018, 17:52

ДВД Алматы разыскивает очевидцев ДТП на ВОАД, в котором пострадал мальчик, передает Zakon.kz.

Авария произошла накануне в 9:10 на пересечении улиц Одесская и Брянская.

"Всех, кому что-либо известно о вышеуказанном происшествии, полиция Алматы призывает незамедлительно сообщить об этом по телефонам +7 701 888 4882, 254-40-09, 254-40-42 и 102", - сообщили в полиции.

Водитель сбил пятилетнего ребенка на Восточной объездной автодороге в Алматы и скрылся с места происшествия. Предположительного виновника наезда полицейские уже установили. Мальчика лечат врачи "Центра детской неотложной медицинской помощи".


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