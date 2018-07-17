Уволенная со скандалом экс-чиновница в Акмолинской области намерена восстановиться в должности

Экс-чиновница уверена: её громкое увольнение – не что иное, как заказ.

Наделавшая много шума в Акмолинской области и прессе история с уволенной за нарушение норм этики Мадиной Дюсенбаевой получила неожиданное продолжение. Экс-руководитель отдела культуры в интервью корреспонденту BNews.kz заявила: она намерена через суд восстановиться в должности.

"Меня уволили незаконно, так как у меня нет ни одного взыскания. Согласно правил наложения взыскания на административных государственных служащих, если у человека нет неснятых административных взысканий, проступок считается незначительным. За незначительный проступок предусмотрены замечание, выговор, строгий выговор – не более", - пояснила Дюсенбаева.

Она также заявила, что служебная проверка была проведена, на её взгляд, однобоко. И подчеркнула: предоставленные главным специалистом Талгатом Какимовым аудиозаписи – фикция.

"На аудиозаписях, где я якобы нараспев произношу "чмо, чмо, чмо" и прочие - не мой голос. В век технологий любой голос можно подобрать. Тем более, это сфера культуры, где работают поющие люди. То есть Какимов, оказывается, каждый день звонил Абдрахманову с жалобами на унижения (уполномоченному по этике аппарата акима Акмолинской области – прим.авт.), а тот ни разу мне не позвонил, не спросил, что там у нас происходит. А ведь на месте он не присутствовал, всё – со слов", - отметила Дюсенбаева.

Экс-чиновница уверена: её громкое увольнение – не что иное, как заказ.

"Это все заказ просто, моё место кому-то потребовалось. Кому – я точно знаю", - заявила экс-руководитель.

При этом ранее, в 2014 году Мадина Дюсенбаева была уволена с должности главного специалиста. По её словам, опять же незаконно.

"Точно так же было: ни замечания, ни выговора – сразу увольнение. За несоблюдение ограничений и обязанностей, установленных для госслужащих. В суде установлено, что ничего я не нарушила – меня восстановили. Я должна была поехать на сход в сельский округ, но по личным причинам не смогла", - заключила экс-начальница отдела.

Между тем, по словам уполномоченного по этике аппарата акима области Наримана Абдрахманова со ссылкой на райакимат, Дюсенбаева и в предыдущий раз была уволена за несоблюдение ограничений и обязательств, но связанных с несоблюдением этических норм.

"По поводу того, что не звонил: смысла звонить не видел. Записи все у меня есть. Голоса абсолютно идентичные. В разговоре видно, что она – это она. Три недели Мадина Маратовна была на курсах по переподготовке и, в частности, у меня на лекции. 3 мая позвонил Талгат (Какимов – прим.авт.), а 14 мая она приехала на учёбу. Во время лекции я, не обращаясь конкретно, но желая донести до неё свою мысль, описал аналогичную историю. Но самое неприятное, что после окончании курса лекций она вернулась на работу и продолжила оскорблять подчинённого", - прокомментировал Нариман Абдрахманов.

Уполномоченный по этике подчеркнул: он не участвует в принятии решения вместе с членами совета, но тем не менее поддерживает их мнение о том, что подобное поведение, включая рукоприкладство (в данном случае стопкой документов), недопустимо не только для руководителя, но и государственного служащего. По его мнению, такое наказание повлекла совокупность грубых нарушений этических норм.

"Эти факты установлены по итогам проверки департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции", - отметил уполномоченный по этике.

Высказывания о якобы заказе и чьём-либо предвзятом отношении, по его убеждению не имеют ничего общего с действительностью. В заключение Абдрахманов подчеркнул: эта скандальная история дискредитирует государственную службу.

"Это прецедент. Это первый совет по этике, когда госслужащий вместо того, чтобы признать свою вину и извиниться, так себя ведёт", - заключил он.

Напомним, ранее главный специалист отдела культуры Сандыктауского района Талгат Какимов пожаловался на непосредственного руководителя, сопроводив свои слова аудиозаписями, на которых якобы Мадина Дюсенбаева оскорбляет его и даже бьёт папкой с документами. Притчей во языцех в эти дни для всех, знакомых с этой некрасивой историей, стала фраза "Кому нужна твоя этика?". Совет по этике рекомендовал акиму района освободить Дюсенбаеву от занимаемой должности. Что и было сделано.

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