В Актау уволенного учителя восстановили в должности после возмущений родителей школьников

Через три дня после увольнения учитель первой школы Актау Наталья Дроздова получила уведомление о восстановлении в должности. Решение было принято комиссией после возмущений родителей школьников, заявивших о несправедливом увольнении, сообщает Zakon.kz.

13 ноября в отделе образования Актау вручили педагогу Наталье Дроздовой уведомление о восстановлении на работе, пишет Лада.

"По данному вопросу при отделе образования по городу была создана комиссия и по итогам проверки принято решение о восстановлении педагога в работе. Сегодня утром учителю вручили уведомление о выходе на работу. С сегодняшнего дня учитель приступит к своим обязанностям". Пресс-служба отдела образования Актау

Сама педагог также подтвердила, что получила бумаги, которые отменяют приказ об увольнении.

"Уведомление об аннулировании Приказа об увольнении мне вручили", – сообщила учитель биологии.

Волну возмущения вызвало увольнение педагога с большим стажем во время учебного года среди родителей учеников, о котором стало известно 9 ноября. Такое решение администрации школы они назвали несправедливым и потребовали восстановить учителя в должности.