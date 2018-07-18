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Они размножаются: в Казахстане появилась еще одна белка

Сейчас белка находится в агропарке в Каскелене.

Фото : скриншот18 июля 2018, 06:01

В социальных сетях появилось видео с новой белкой, сообщает Zakon.kz.

Изготовили огромную скульптуру студенты КазНАУ. Она также выполнена из экологически чистых материалов. Сейчас белка находится в агропарке в Каскелене.

Напомним, 9 июля в Алматы, перед входом в "Атакент" установили инсталляцию большой белки.


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