В Акмолинской области открыта передвижная выставка «Өлке тарихы - ел тарихы»

Торжественное открытие выставки состоялось в Кокшетау.

Каждая фотография, обладая исторической ценностью, несет в себе огромную ценность. Жизнь и быт наших предков, события и лица различных эпох, - все это очень важно для сохранения истории и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма.

Именно такой по своему содержанию является фотовыставка «Өлке тарихы – Ел тарихы». Торжественное открытие выставки состоялось в Кокшетау, передает областное управление внутренней политики.

В интерьер ДК «Достар» гармонично вписались 19 раздвижных мобильных стендов, каждый из которых представляет вехи истории всех районов и двух городов Акмолинской области.

«Данная выставка имеет огромную историческую ценность. Ведь Родина – это, то место, где ты родился, и неважно, какой бы ты ни был национальности, с рождения для тебя все свято на этой земле», - сообщила заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

«Основная цель проекта «Өлке тарихы - Ел тарихы» - это знание об архивных фотодокументах, характеризующих историю развития своей малой Родины, ее роли в развитии страны» - отметила руководитель управления архивов и документации Акмолинской области Марзият Тохаева.

Проект «Өлке тарихы – Ел тарихы» реализуется в два этапа. На первом, реализуемом в текущем году, на презентациях представлена история каждого района и города до 1991 года. На втором этапе, который будет осуществляться в 2019 году, будут выставлены фотодокументы с 1991 года по настоящее время.

Кокшетау стал первым городом, где был дан старт проекту. В торжественной церемонии разрезания ленточки также приняли участие почетные граждане города Кокшетау - отличник здравоохранения Республики Казахстан Болат Жанадилов и ветеран труда Сакина Аппасова. Следующим регионом, где побывает передвижная фотовыставка, будет Зерендинский район. Вообще же до конца текущего года она пройдет по 17 районам и в городе Степногорске.

Большой интерес у собравшихся вызвала выставка материалов по реализации проектов программы «Рухани жаңғыру»: «Акмолинская область в архивных документах» и «По страницам истории»

После завершения мероприятия его участниками оставлены благодарные отзывы и наилучшие пожелания организаторам проекта.

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