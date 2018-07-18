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Появились подробности о пострадавших от Шымкентской знахарки женщинах

Ведется служебное расследование.

Фото : СС018 июля 2018, 13:03

Среди пострадавших от действий Шымкентской целительницы были женщины других городов Казахстана, а также граждане Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Ранее в Управлении здравоохранения Туркестанской области заявили, что с начала года случаев обращения с жалобами на ухудшение здоровья после лечения у целительницы от бесплодия не имеется.

"Официально заявляем, что с начала года случаев обращения с жалобами на ухудшение здоровья после лечения у целительницы от бесплодия нет. Информация о том, что 40 жительниц области поступили в реанимацию после лечения у знахарки не соответствует действительности. В связи с появлением данной информации в СМИ, которая носит провокационный характер Управление здравоохранения Туркестанской области направило письмо в правоохранительные органы для расследования", - сообщили в Управлении.

По словам представителя Управления здравоохранения области, пострадавшие могли обратиться в больницу, не назвав или скрыв причину обращения - лечение нетрадиционным способом.

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В Управлении также отметили, что на данный момент ведется служебное расследование. Ситуация находится под контролем.

Накануне около 40 женщин заявили, что стали жертвами известной в городе целительницы. По словам пострадавших, они потратили немалые деньги, однако результата при лечении бесплодия так и не получили. Часть женщин уже написала заявления в полицию.


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