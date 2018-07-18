Врачи продолжают бороться за жизнь сбитого на ВОАД ребёнка в Алматы

Сейчас Динмухаммед находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

О состоянии сбитого 5-летнего ребёнка в Алматы рассказали медики, передаёт корреспондент BNews.kz.

Ребенку сделали операцию, сейчас его состояние по-прежнему тяжелое, рассказал заместитель главного врача по хирургии Центра детской неотложной медицинской помощи Динмухаммед Рузуддинов.

"16 июля около 12 часов бригадой скорой помощи нам был доставлен ребёнок, неизвестный при поступлении, 3-4 лет. Бригаду вызвала женщина, которая нашла ребёнка по проспекту Аль-Фараби, на восточной объездной дороге. При поступлении состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое, угрожаемое для жизни", - сообщил он.

После поступления мультидисциплинарной бригадой ребёнку оказано клинико-лабораторное обследование, затем его взяли на операцию.

"Во время операции наблюдался многооскольчатый вдавленный перелом височных костей с отеком головного мозга, эпидуральной гематомой головного мозга, произведена декомпрессивная операция трепанация черепа. В настоящее время состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильно тяжелое, без ухудшений. До сих пор он на аппарате искусственной вентиляции легких", - добавил врач.

С момента поступления ребёнка пошли третьи сутки. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка. При этом медики отмечают, нельзя говорить, что опасный период позади.

"Ребенок поступил с отеком головного мозга, клиника отека головного мозга не прошла, как среагирует мозг ребенка, как ребёнок среагирует, пока неизвестно," - подытожил спикер.

При этом Динмухаммед Рузуддинов сказал, что травмы свидетельствуют о сильном ударе автомобиля.

Напомним, 16 июля в Алматы на ВОАД неизвестный сбил 5-летнего ребёнка, завернул его в одеяло и бросил под деревом. Тревогу забил отец мальчика. Он рассказал, что в то утро сын увязался за ним по дороге на работу. Мужчина этого не заметил, а о несчастье узнал позже из соцсетей.

В тот же день полицейские установили предположительного виновника. Сейчас его поиски продолжаются. Казахстанский бизнесмен Кайрат Кудайберген посетил больницу, в которой находится сбитый накануне пятилетний ребёнок. Шансы ребёнка врачи оценивали 50 на 50, написал бизнесмен.

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