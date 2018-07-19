Дело Алиби: водитель Жамалиева и его подчинённый вышли на свободу

Сам же Кайрат Жамалиев вышел на свободу чуть больше месяца назад.

Водитель известного бизнесмена из Астаны Кайрата Жамалиева - Анатолий Прибытков и его подчинённый Арман Абильтаев вышли на свободу. Об этом заявил адвокат Кайрата Жамалиева Салимжан Мусин, передаёт Bnews.kz.

"Знаю, что они тоже освобождены. У них наказание было меньше, чем у Жамалиева", - отметил адвокат.

Сам же Кайрат Жамалиев вышел на свободу чуть больше месяца назад.

Адвокат отметил, что считает решение об изменении меры наказания Кайрату Жамалиеву - отбывание срока на штраф законным и правомерным.

Салимжан Мусин отказался давать комментарии о том, почему потерпевшая сторона не стала оспаривать решение суда и согласилась с тем, чтобы Кайрат Жамалиев смог выйти на свободу раньше назначенного срока.

Кроме того, адвокат считает, что в августе 2015 года суд назначил несоразмерное наказание его подзащитному, осудив на 13 лет за нанесение Алиби Жумагулову лёгких телесных повреждений.

"Судебные решение вступили в законную силу и я не могу их оспаривать. Но, с точки зрения справедливости, я изначально не был согласен с назначенным наказанием. Представляете, какая была несоразмерность, человеку были причинены лёгкие телесные повреждения, а моему клиенту было назначено 13 лет лишения свободы. Хорошо, что Верховный Суд разобрался позже. При этом судом не было учтено не совсем правомерное поведение самого потерпевшего. Если вы помните те обстоятельства, конфликт произошёл в квартире у моего подзащитного. Каков был мотив. То есть, человек приехал домой к моему клиенту, устроил какие-то разбирательства, в дальнейшем развитии конфликта были нанесены телесные повреждения, которые не носили такого характера, который был раскручен в СМИ. Отрезанное ухо и так далее – ничего этого не было. Это говорю не только я, но это подтверждает ещё и заключение медицинской экспертизы. Эти телесные повреждения относятся к легким", - рассказал он.

7 августа 2015 года Кайрата Жамалиева осудили на 13 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии строгого режима. Арман Абильтаев получил 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и конфискацией имущества. Водителю бизнесмена Анатолию Прибыткову назначили восемь лет колонии строгого режима также с конфискацией имущества.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!