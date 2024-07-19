Кайрат Нуртас вышел на свободу

Популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас 19 июля вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Оtyrar.kz, встречали артиста его родители, друзья и поклонники.

"Спасибо всем кто переживал. Со мной все хорошо", – сказал Кайрат Нуртас.

Мама артиста Гульзира Айдарбекова в интервью журналистам отметила, что не желает никому попасть в тюрьму и поблагодарила всех за поддержку.

5 июля появилась информация о том, что Кайрата Нуртаса задержали за мелкое хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью на борту самолета Алматы – Астана. В суде стало известно, что певец примирился с потерпевшим по поводу причинения вреда здоровью. Поэтому его осудили только за мелкое хулиганство.