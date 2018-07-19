В полиции сообщили подробности нападения на Дениса Тена

Спортсмен был ранен преступниками, пытавшимися обокрасть его автомобиль.

Полицейские рассказали подробности нападения на Дениса Тена, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

"Сегодня, 19.07.2018, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой, Тен Денисом Юрьевичем были застигнуты двое неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки гражданину Тен Д.Ю. было нанесено ножевое ранение. По данному факту начато расследование, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых лиц, ориентирован весь личный состав ДВД города Алматы", – говорится в сообщении пресс-службы ДВД.

Фото: Джанибек Сулеев, Facebook

Читайте также:

Фигурист Денис Тен оказался в реанимации после удара ножом в Алматы

С момента поступления в больницу состояние фигуриста оценивалось как крайне тяжелое, в экстренном порядке были начаты реанимационные мероприятия. На фоне реанимационных мероприятий пациент взят на оперативное лечение с привлечением всех ведущих необходимых специалистов.