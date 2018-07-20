В Казахстане пройдут дожди с грозами

Лишь в южной и восточной половине республики погода без осадков.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 20 июля, передает zakon.kz.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, возможен град, лишь в южной и восточной половине республики погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра с пыльной бурей, в северной половине ночью и утром местами туман", - отмечают синоптики.

В Жамбылской, Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем возможен град. В Костанайской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области ночью и утром местами – туман. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, днем 20 июля в Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается очень сильная жара 40-42°С, в Мангистауской области местами ожидается очень сильная жара 43-45°С.

Днем 20 июля в Актюбинской области местами ожидается очень сильная жара 41-43°С.

Днем 20 июля в Костанайской области местами ожидается очень сильная жара 41°С, в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара 40-43°С. Вероятность шторма 90-96%.

Прогноз погоды в Алматы, днем 27°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Астане, днем 30°, преимущественно ясно.

Прогноз погода на 20 июля.

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