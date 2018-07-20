Техническая ошибка или человеческий фактор: АДГСПК о письме юристу Умаровой

Зампред АДГСПК подчеркнула, что это могло быть случайностью.

Скандальное письмо из прокуратуры Алматы в адрес известного юриста Айман Умаровой в кулуарах расширенного заседания коллегии по итогам деятельности агентства за первое полугодие текущего года заместитель председателя АДГСПК прокомментировала Айгуль Шаимова, передает корреспондент BNews.kz.

"Оценку действиям прокуроров уже дала генеральная прокуратура и они, соответственно, освобождены от должностей. Это компетенция, в первую очередь, конечно же, правоохранительных органов и генеральной прокуратуры. Они соответствующее решение приняли", - сказала заместитель председателя АДГСПК Айгуль Шаимова.

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На вопрос журналиста, о том, как такой документ мог выйти из электронной системы официального документооборота? Шаимова не исключила человеческий фактор и допустила, что это могло быть случайностью.

"Это же человеческий фактор. Возможно, какая-то техническая ошибка", - подытожила Шаимова.

Алматинский адвокат Айман Умарова получила оскорбительный ответ от прокуратуры Бостандыкского района. В нем вместо имени правозащитника значилось два слова: "Пупкина Залупкина". Прокуратура Алматы провела служебную проверку, по итогам которой от занимаемых должностей освобождены трое сотрудников надзорного орган.

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