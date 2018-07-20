Фото второго подозреваемого в убийстве Тена распространили в МВД
За совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич.
Фотографию второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена распространило министерство внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.
За совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области.
Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки.
При получении какой-либо информации о месте нахождения разыскиваемого Министерство внутренних дел просит сообщить в ДВД города Алматы по телефонам: 8 (7272) 54-40-42, 54-40-18, 54-41-00, 54-43-66 или 102.
Напомним, что для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД и ДВД г. Алматы во главе с первым заместителем министра внутренних дел Жанатом Сулейменовым.
В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции лица, причастные к совершению преступления, были установлены.
Один из них - Киясов Н.Д., 1994 года рождения был задержан и водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время полицейскими проводятся розыскные мероприятия по задержанию второго соучастника преступления.
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