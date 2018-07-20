Главный архитектор Москвы рассказал о том, как увековечить память Дениса Тена

Градус трагедии высокий, поэтому прежде, чем строить что-то в материале, лучше дать паузу - архитектор.

Призыв казахстанцев дать имя трагически погибшего фигуриста Дениса Тена ледовом дворцам в Алматы и Астане прокомментировал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, передает Спутник.

"Нейминг объектов — это хороший жест, особенно когда речь идет о спортивном объекте и выдающемся чемпионе", — считает Кузнецов.

Архитектор также высказался о возможном монументе памяти фигуриста.

"Архитектурный вопрос — вопрос некоего монумента. Но с ним не нужно торопиться: градус трагедии высокий, поэтому прежде чем строить что-то в материале, лучше дать паузу, подождать, когда это желание будет устойчивым. Советовать сложно, это вопрос местной культуры и отношения", — отметил он.

Отвечая на вопрос, должен ли памятник отражать скорбь или нести какие-то иные чувства, Кузнецов выразил мнение, что подобные монументы должны, скорее, прославлять человека, которому посвящены.

"То, что связано со скорбью, это вопрос многочисленных жертв. Например, один из сильных монументов — памятник жертвам холокоста в Берлине, это территория с большими бетонными губами. Монумент тяжелый для восприятия, и понятно почему — миллионы погибших. Монументы, посвященные отдельным людям, как правило героям, — мне кажется, сами герои хотели бы видеть себя наполненными гордостью, а не скорбью", — сказал московский архитектор.

Бронзовый призер сочинской олимпиады 2014 года был смертельно ранен в Алматы в четверг, 19 июля. Он пытался помешать ворам украсть зеркала с автомобиля, принадлежащего его отцу, и получил ножевое ранение в бедро. Лезвие задело бедренную артерию. Денис Тен скончался в больнице.

На данный момент один подозреваемый признался в убийстве Тена, фотографии второго размещены в Сети, на поиск ориентированы лучшие сотрудники правоохранительных органов.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!