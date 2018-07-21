Подозреваемые в убийстве экс-участника сборной КВН задержаны в Актау

Все трое - местные жители.

По данному факту ведётся досудебное расследование, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

- Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Назначены судебно-медицинские экспертизы. Подозреваемые задержаны. Все трое - жители Актау, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Напомним, что происшествие случилось в ночь на 21 июля. Данияра Алимбаева ударили ножом в ногу. Врачи не смогли его спасти. Данияр скончался в больнице.

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