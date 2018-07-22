В ДТП с двумя автобусами в Алматы пострадали 18 человек

По результатам оказанной помощи из числа пострадавших в клиники города госпитализированы четверо пациентов.

В связи со столкновением двух автобусов лоб в лоб пострадали 18 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

«2 июля в 09:58 на пульт станций скорой медицинской помощи поступил вызов о ДТП, на место выехали 10 бригад скорой помощи, которые доехали на место происшествия в 10:06. В клиники города были доставлены и обратились за помощью 18 пострадавших с различными видами травм, ушибов и ссадин. В приемных покоях клиник была оказана вся необходимая медицинская помощь, проведены обследования», - говорится в сообщении пресс-службы горздрава.

Также по их данным, по результатам оказанной помощи из числа пострадавших в клиники города госпитализированы четверо пациентов.

Кроме того, среди обратившихся за медицинской помощью трое детей, которые были доставлены в приемный покой Центра детской неотложной помощи. Всем обратившимся была оказана вся необходимая медицинская помощь, родители детей, отказавшиеся от госпитализации, направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Напомним, по улице Достык на пересечении с проспектом Абая произошла авария общественного транспорта. Два автобуса столкнулись лоб в лоб.





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