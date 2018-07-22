Костанайцев призывают помочь в поисках убийцы 18-летней девушки

Горожане ищут любых свидетелей.

Как сообщают волонтеры, сейчас нужны видеозаписи с регистраторов костанайцев, которые проезжали 20 июля, рядом с местом, где случилась трагедия, сообщает zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Волонтеры совместно с полицией отсматривают видеозаписи с регистраторов костанайцев, которые проезжали по затобольской трассе, неподалеку от строящегося супермаркета.

«Сейчас нам нужны любые видеозаписи, тех, кто проезжал мимо с 21.30 до 23.00 часов. Подозреваемый был одет в белую футболку и клетчатые шорты. Высокий. Азиат. Возле нового Астыкжана есть кювет — это то место, где произошла трагедия. Если кто-то проезжал мимо в это время обратитесь к нам или в полицию. Ищем любых свидетелей. Позвонить можно по номеру 87053288665 или 102», — говорит координатор поисков Олеся Логошиновачевская.

Кроме этого, неравнодушные костанайцы могут помочь со средствами для похорон. Ими сейчас занимаются волонтеры.

Напомним, 18-летнюю девушку разыскивали в Костанайской области. Костанайцев призывали помочь в поисках пропавшей Дарьи Махартовой.

Тело пропавшей 18-летней девушки обнаружено в лесопосадке — ДВД.

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