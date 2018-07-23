Сбитый на ВОАД мальчик начал дышать самостоятельно
Ребенок сегодня пришел в сознание.
4-летний сбитый мальчик на Восточной объездной дороге пришел в сознание. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города Алматы, передает МИА «Казинформ».
Ребенок до сих пор находится в реанимации. В минувшую пятницу он был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, так как начал дышать самостоятельно.
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«С утра произведен осмотр профессорами. Ребенок сегодня пришел в сознание. В течение двух дней понаблюдаем, и, если будет все стабильно, переведем в профильное отделение», - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения города Нуржан Исабеков.
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Предположительно, 4-летний мальчик попал под колеса авто на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД) в Алматы. По одной из версий, владелец авто, совершивший наезд, увез ребенка с места происшествия и бросил его в кустах далеко от дома. Мальчика нашли прохожие. Ребенок получил травму головы
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