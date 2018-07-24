ФГЖС запускает Программу гарантирования займов дольщиков

Фонд ведет переговоры с несколькими банками, которые могут стать участниками программы уже в ближайшие месяцы.

Казахстанские дольщики получат гарантию на ипотечные кредиты от Фонда гарантирования жилищного страхования. Запускается программа "Гарантирование займов дольщиков".

Первым банком, с которым Фонд договорился о сотрудничестве, стал Банк ЦентрКредит.

Церемония подписания меморандума между АО "Банк ЦентрКредит", ФГЖС, АО "Байтерек" и застройщиками прошла в пятницу, 20 июля. "Новая программа принята в рамках реализации Послания Президента Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" и ставит целью обеспечение доступности жилья для граждан Казахстана",-отметил управляющий директор, член правления АО "НУХ "Байтерек" Нуржан Нурланов.

Заместитель председателя правления АО "Банк ЦентрКредит" Тимур Ишмуратов рассказал, что у банка большие ожидания от программы.

"Мы работаем по программе гарантирования займов дольщиков в соответствии с предъявляемыми требованиями. Конечная кредитная ставка зависит от продукта. В среднем она составляет от 12 до 15%", - отметил Тимур Ишмуратов.

При работе с застройщиками возможны специальные условия на их объекты.

Чтобы получить гарантированный ипотечный кредит в банке, заемщик должен накопить не менее 30% первоначального взноса, иметь хорошую кредитную историю и подтвердить платежеспособность. Программа распространяется на кредиты в объеме 50 млн тенге.

При просрочке платежа больше 90 дней Фонд выкупает у застройщика жилье и возмещает дольщику первоначальный взнос за вычетом расходов на реализацию доли.

Таким образом, механизм гарантирования займов позволит дольщикам приобретать жилье по более низкой цене, чем готовое. А застройщики, участвующие в программе, смогут снизить объем заемных средств на строительство.

Фонд ведет переговоры с несколькими банками, которые могут стать участниками программы уже в ближайшие месяцы.

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