В Казахстане ожидаются дожди с грозами

На юге возможно усиление ветра с пыльной бурей.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 июля, передает zakon.kz.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге с пыльной бурей. Местами по республики ожидается туман, шквал, возможен град", - рассказали синоптик

и.

В Жамбылской области местами ожидается шквал, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град. В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град. В Карагандинской, Павлодарской областях местами – возможен град, ночью и утром туман, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, днем в Атырауской областях местами –ветер 15-20 м/с, в Кызылординской, Туркестанской областях с пыльной бурей. В Актюбинской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохранится сильная жара. В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Также сообщается, что 25 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, град, ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман.

В Астане ожидается гроза, град. 25-26 июля на горных реках ВКО и Алматинской областей в связи с прогнозом дождей, местами сильных, возможны подъемы уровней воды. Вероятность шторма 70-75 %.

Прогноз погоды в Алматы, днем 22°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Астане, днем 22°, частично облачно.

Прогноз погоды на 25 июля.

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