СМИ: устроившему взрыв у посольства США в Пекине мужчине могли отказать в визе
По данным агентства Kyodo, мужчина в настоящее время госпитализирован
Фото : Bigmir.net26 июля 2018, 14:54
Причиной, побудившей 26-летнего мужчину устроить взрыв около здания посольства США в Пекине, мог быть отказ в выдаче ему американской визы. Об этом в четверг сообщило японское агентство Kyodo.
По данным агентства, мужчина в настоящее время госпитализирован, других пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на полицию Пекина, сообщило, что мужчина подорвал у посольства петарду. В то же время отмечается, что "посольство [США] в собственном заявлении охарактеризовало взорвавшийся предмет как бомбу".
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