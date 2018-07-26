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СМИ: устроившему взрыв у посольства США в Пекине мужчине могли отказать в визе

По данным агентства Kyodo, мужчина в настоящее время госпитализирован

Фото : Bigmir.net26 июля 2018, 14:54

Причиной, побудившей 26-летнего мужчину устроить взрыв около здания посольства США в Пекине, мог быть отказ в выдаче ему американской визы. Об этом в четверг сообщило японское агентство Kyodo.

По данным агентства, мужчина в настоящее время госпитализирован, других пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на полицию Пекина, сообщило, что мужчина подорвал у посольства петарду. В то же время отмечается, что "посольство [США] в собственном заявлении охарактеризовало взорвавшийся предмет как бомбу".


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