Кратковременные дожди с грозами пройдут в Казахстане

На западе и в центре Казахстана сохраняется жара.

На большей части Казахстана сохраняется влияние антициклона, лишь на севере, в центре и востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер на юге с пыльной бурей, в ночные и утренние часы на севере и в центре ожидается туман, днем на севере возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Акмолинской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман, днем в Карагандинской области местами усилится ветер 15-20 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, местами в Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 25°, ясно.

Погода в Астане днем 25°, частично облачно.

Прогноз погоды на 27 июля.

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