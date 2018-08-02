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Избитому на ВОАД в Алматы ребёнку сделают пластику черепа

Врачи отмечают, что сейчас его состояние стабильное.

Фото : DailyNews.kz2 августа 2018, 12:20

Врачи первой детской городской больницы рассказали о состоянии мальчика, избитого на ВОАД, передаёт Zakon.kz.

«Состояние ребёнка с положительной динамикой. В сознании, адекватно реагирует на контакт. Пытается улыбаться, двигает рукой и ногой. Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Продолжается интенсивная терапия», - сообщил врач-нейрохирург Николай Дьяченко.

Для того, чтобы максимально восстановились все функции нужно время, пояснил медик. Однако точные сроки пока не разглашаются. Врач отметил, что его старались оградить от любых раздражителей, в том числе от общения с отцом.

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Ребенку предстоит через несколько месяцев перенести ещё одну операцию - пластику черепа. Его кость находится на сохранении в клинике. Как пояснили врачи, его внешний вид будет приведён в прежнее состояние.

Врачи затрудняются сказать, насколько сильно травма головы скажется на будущем мальчика.


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