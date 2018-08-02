Родственники пострадавшего на ВОАД ребенка собрались ночью на месте происшествия

Ситуация была урегулирована.

Минувшей ночью на ВОАД в районе места, где был найден 4-летний Мухаммед, было массовое скоплению людей и машин.

Как удалось выяснить корреспонденту Zakon.kz, это были родственники отца пострадавшего мальчика, которого привезли на следственные мероприятия. Группа людей изначально пыталась помешать работе сотрудников полиции, чуть не устроив беспорядки. На место прибыло подразделение СОБР и руководство ДВД, ситуация была урегулирована.

16 июля стало известно, что мальчика с разбитым черепом нашли на обочине ВОАД в Алматы. 23 июля Мухаммед пришел в сознание, начал дышать самостоятельно. 25 июля врачи рассказали, что ему предстоит в течение полугода перенести еще одну операцию. Изначально была версия, что ребенка сбила машина. Полиция искала очевидцев. Однако в ходе следственных мероприятий было установлено, что ребенок пострадал от рук собственного отца.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!