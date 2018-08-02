Один из сбитых в Алматы детей все ещё находится в реанимации

Второго ребёнка врачи перевели в отделение интенсивной терапии, ему сделали операцию на бедре.

30 июля в Алматы были сбиты двое маленьких детей 8 и 9 лет. Медики первой детской городской больницы прокомментировали состояние пострадавших, передаёт Zakon.kz.

При поступлении состояние детей оценивалось как крайне тяжёлое. Оба поступили с различными черепно-мозговыми травмами и переломами.

Как выяснилось, первому пострадавшему потребовалась сложная операция на бедре, сегодня его состояние стабильное, мальчик переведён в отделение интенсивной терапии. Для спасения ребёнка врачи провели операцию по новой методике и установили для укрепления бедренной кости пострадавшего гибкие стержни.

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Также сообщается, что второй ребёнок до сих пор находится в реанимации, он получает все необходимое лечение.

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