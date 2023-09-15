Игорь Николаев в тяжелом состоянии попал в реанимацию
Фото: Instagram/igor_nikolaev
Российского певца Игоря Николаева после экстренной госпитализации перевели в отделение интенсивной терапии. Врачи диагностировали у него следы перенесенного инфаркта, сообщает Zakon.kz.
Вечером в пятницу, 15 сентября, стало известно, что российского певца Игоря Николаева поместили в отделение интенсивной терапии после того, как несколько дней назад его госпитализировали. Врачи пытаются стабилизировать состояние Николаева и заявляют о следах обширного инфаркта, который был, видимо, перенесен ранее. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"У композитора нарушена работа сердца: ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тем временем неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним", – пишет издание со ссылкой на врачей.
Николаев находится в сознании, но на седативных препаратах. К артисту не пускают даже самых близких людей.
Ранее стало известно, что музыкант и композитор Игорь Николаев госпитализирован в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем.
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