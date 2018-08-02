Владелец обрушившейся стройки в Астане не показал трудовой договор полицейским

Также выяснилось, что между владельцем и пострадавшими отсутствовал трудовой договор.

В ДВД Астаны завели уголовное дело на хозяина стройки, где обрушилась часть коттеджа, придавив рабочих, сообщает Zakon.kz.

"По факту обрушения здания (падения монолитной стены на рабочих), имевшего место 01 августа около 19.40 часов по улице Балкантау, проводится досудебное расследование по статье 156 УК РК ("нарушение правил охраны труда")", - сообщили в пресс-службе ДВД столицы.

Как отметили полицейские, владелец строительного объекта установлен, однако каких-либо правоустанавливающих и разрешительных документов он не предоставил. Также сообщается, что между владельцем и пострадавшими отсутствовал трудовой договор.

Ранее состояние пострадавших оценивалось как стабильное "средней степени тяжести". В среду по невыясненным причинам рухнули полы перекрытия между первым и вторым этажами в недостроенном доме. Сначала из-под завалов вытащили двух мужчин 1970 и 1983 годов рождения. Их доставили в больницу. После поисков спасатели обнаружили под завалами третьего мужчину, он также был госпитализирован с травмами.

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