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Законодательство РК

С трудовыми иммигрантами можно заключить электронный трудовой договор

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 11:45 Фото: pexels
В июле 2024 года на портале трудовых ресурсов республики (hr.enbek.kz) запущен функционал заключения электронных трудовых договоров с трудовым иммигрантом, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что функционал позволит казахстанцам принять на работу трудовых иммигрантов из ближнего зарубежья, заключив с ним трудовой договор в электронном формате.

Механизм заключения следующий:

  • гражданин РК (работодатель) регистрируется на портале HR Enbek под статусом работодателя;
  • работодатель создает проект электронного трудового договора с помощью конструктора, либо приложив свой файл. После этого договор отправляется на подпись работнику (трудовому иммигранту);
  • работнику приходит уведомление в личный кабинет на портале, в мобильное приложение Enbek HR, в мобильное приложение eGov Mobile (способы подписания: с помощью ЭЦП на портале, с помощью QR на портале, в мобильном приложении);
  • работодателю приходит уведомление в личный кабинет на портале (способы подписания: с помощью ЭЦП на портале, с помощью QR на портале);
  • после подписания сторонами электронного трудового договора он автоматически отправляется на регистрацию в Единую систему учета трудовых договоров, после чего данный электронный документ считается заключенным и имеет юридическую силу.

Преимущества функционала:

  • позволяет сторонам заключать трудовые договоры онлайн без необходимости использования бумажных носителей.
  • электронные трудовые договоры могут ускорить процесс заключения и снизить время, требуемое для подписания.

 Ранее мы рассказали, может ли компания вместо трудовых договоров заключать договоры ГПХ.

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