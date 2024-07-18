С трудовыми иммигрантами можно заключить электронный трудовой договор
Фото: pexels
В июле 2024 года на портале трудовых ресурсов республики (hr.enbek.kz) запущен функционал заключения электронных трудовых договоров с трудовым иммигрантом, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что функционал позволит казахстанцам принять на работу трудовых иммигрантов из ближнего зарубежья, заключив с ним трудовой договор в электронном формате.
Механизм заключения следующий:
- гражданин РК (работодатель) регистрируется на портале HR Enbek под статусом работодателя;
- работодатель создает проект электронного трудового договора с помощью конструктора, либо приложив свой файл. После этого договор отправляется на подпись работнику (трудовому иммигранту);
- работнику приходит уведомление в личный кабинет на портале, в мобильное приложение Enbek HR, в мобильное приложение eGov Mobile (способы подписания: с помощью ЭЦП на портале, с помощью QR на портале, в мобильном приложении);
- работодателю приходит уведомление в личный кабинет на портале (способы подписания: с помощью ЭЦП на портале, с помощью QR на портале);
- после подписания сторонами электронного трудового договора он автоматически отправляется на регистрацию в Единую систему учета трудовых договоров, после чего данный электронный документ считается заключенным и имеет юридическую силу.
Преимущества функционала:
- позволяет сторонам заключать трудовые договоры онлайн без необходимости использования бумажных носителей.
- электронные трудовые договоры могут ускорить процесс заключения и снизить время, требуемое для подписания.
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