ДВД Алматы о сборе на ВОАД: люди собрались из-за непонимания ситуации

Со стороны собравшихся нарушения общественного порядка не зафиксировано.

В ДВД Алматы объяснили причины, почему минувшей ночью на ВОАД собралось большое количество людей, передает Zakon.kz.

По данным полиции, собравшимся минувшей ночью родственникам и соседям, прежде всего, были разъяснены данные по делу, добытые в результате проведения комплекса следственных и оперативных мероприятий.

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«Я сам лично разговаривал с собравшимися. Состоялся конструктивный диалог, были заданы вопросы, на которые последовали полные, достоверные ответы. Близкие Мурата Аскароглы выразили желание о встрече с ним. Эта возможность была им предоставлена: в здании Департамента родственники переговорили с ним лично. Мурат подробно рассказал им события того дня. После этой встречи прибывшие, самостоятельно удостоверившись в объективности следствия, сообщили об этом другим родственникам. Тогда собравшиеся разошлись», - информировал начальник ДВД города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

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В полиции также отметили, что со стороны собравшихся нарушения общественного порядка не зафиксировано.

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