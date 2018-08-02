О чем говорили люди, собравшиеся ночью на месте трагедии с ребенком в Алматы

Родные задержанного утверждают, что он не употребляет алкогольные напитки.

Собравшиеся накануне ночью родственники отца 4-летнего Мухаммеда Аскароглы уверенны в невиновности мужчины, передает Zakon.kz.

В Интернете распространяют видеозапись, сделанную во время массового сбора людей в районе ВОАД минувшей ночью. На видео женщина высказывает свое возмущение по поводу задержания Мурата Аскароглы, чьего сына с серьезной травмой головы нашли на обочине ВОАД.

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Из слов женщины следует, что родные не верят в то, что мужчина мог избить своего ребенка.

"Он отца любит, обнимает, говорить не может, потому что напуган сейчас...", - утверждает женщина на видео.

Со слов собравшихся, Мурата Аскароглы забрали обманным путем, сказав, что нашли подозреваемого.

"Мы тихо мирно хотим разобраться. Чтобы хотя бы человек 15 пошли коллективно написали в Генеральную прокуратуру о том, что здесь права человека нарушены... ...Как может родной отец избить своего ребенка?" - сказала героиня видео.

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Также родные задержанного утверждают, что он не употребляет алкогольные напитки.

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