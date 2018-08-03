Еще один итальянский клуб купил Роналду

Роналду Виейра ранее играл за английский «Лидс».

Итальянская «Сампдория» объявила о трансфере защитника Роналду Виейра, опубликовав в Twitter стилизованную фотографию. Похожее изображение появилось в аккаунте «Ювентуса», когда состав туринцев пополнил португалец Криштиану Роналду, пишет Лента.ру.

Роналду Виейра подписал контракт на пять лет. Ранее он играл за английский «Лидс», выступающий в «Чемпионшипе» — второй по силе лиге. 20-летний защитник в прошлом сезоне выходил на поле 28 раз.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля. В Италии нападающий будет получать 30 миллионов евро в год. За переход форварда клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов.

В первом туре нового сезона Серии А «Ювентус» на выезде сыграет с «Кьево». Встреча состоится 19 августа. Ожидается, что в ней сыграет Роналду.

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