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Zombie Boy перед смертью оставил таинственное послание в соцсетях

Причина и обстоятельства смерти манекенщика не сообщаются.

Фото : © REUTERS / Juan Carlos Ulate/File photo3 августа 2018, 21:34

Поклонники погибшего канадского манекенщика Рика Дженеста, известного как Zombie Boy, обратили внимание на его последний пост в соцсетях, пишет РИА Новости.

Дженест опубликовал в Instagram и Facebook странное стихотворение, посвященное Дамбалле — мистической сущности, которую в религии вуду почитают за творца всего живого.

В символических стихах упоминается "плоть, которую предстоит взвесить перед старыми узкими вратами смерти", "исходящее из глубин желание безумия" и "бесстыжий последний ритуал", из-за чего подписчики предположили, что таким образом он попрощался с миром.

Дженеста обнаружили мертвым в среду в Монреале. Ему было 32 года. Причина и обстоятельства смерти манекенщика не сообщаются.

Он приобрел популярность в 2011 году после съемок в клипе Леди Гаги на песню Born This Way, после чего участвовал во множестве показов дизайнеров. Узнав о смерти манекенщика, Леди Гага написала в Twitter, что "более чем опустошена" этим известием.


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