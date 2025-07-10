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Мир

В соцсетях ищут пару, оставившую таинственное послание в бутылке

Море, волны, пляж, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 02:40 Фото: pexels
В сентябре 2012 года молодая пара завершила романтическое свидание в Ньюфаундленде, на восточной оконечности Канады, положив послание в бутылку и выбросив ее в Атлантический океан, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, через публикацию в Facebook канадцев – Аниту и Брэда, начали искать. Они встречались в течение года на момент написания сообщения и поженились в 2016 году.

"Однодневная поездка Аниты и Брэда на остров Белл. Сегодня мы наслаждались ужином, бутылкой вина и друг другом на краю острова", – говорилось в сообщении пары.

В сообщении содержалась просьба к тому, кто найдет сообщение, "пожалуйста, позвоните нам" и был написан номер телефона.

Тринадцать лет спустя, в трех тыс. км от них, другая пара, Кейт и Джон, нашла бутылку в заливе Скрэггейн в графстве Керри, на западной оконечности Ирландии. Они прочитали записку, выпили за Аниту и Брэда и задались вопросом: вместе ли они все еще?

Они позвонили по номеру, но ответа не было. Поэтому они опубликовали сообщение на странице в Facebook Maharees Heritage and Conservation, экологической организации, которая организовала очистку залива, приведшую к обнаружению бутылки, и стали ждать.

Публикация стала вирусной, и уже через несколько часов друзья в Канаде сообщили Аните и Брэду Сквайрсу, которые теперь женаты, имеют троих детей и живут в Ньюфаундленде, об обнаружении бутылки.

Пара, которая встречалась в течение года до поездки на остров Белл, поженилась в 2016 году. Анита – медсестра, а Брэд только что вышел на пенсию с должности офицера Королевской канадской конной полиции.

Марта Фаррелл из Ассоциации охраны природы Махарис сказала, что эта история побудила и другие пары в Канаде связаться с ними и поделиться своими историями отправки посланий в бутылках через Атлантику.

Ранее гигантская шаровая молния напугала жителей Канады.

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Аксинья Титова
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