На большей части Казахстана ожидаются дожди

Ночью и утром на севере и в центре ожидается туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди с грозами, шквал, возможен град, усилится ветер, ночью и утром на севере и в центре ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами возможен шквал, днем град, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром - туман. В Алматинской, Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской днем – шквал. Днем в Павлодарской области местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Карагандинской области днем усиление ветра 15-20 м/с, ночью туман.

В Алматинской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Туркестанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 30°, ясно.

Погода в Астане днем 26°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 4 августа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!