Петросян подал встречный иск к Степаненко

Для Петросяна это четвертый брак, а для Степаненко — второй.

Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко, в котором потребовал поделить имущество поровну, сообщил РИА Новости адвокат юмориста Сергей Жорин.

"Во-первых, мы просим расторгнуть брак. Иск Степаненко написан некорректно: в шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака. Кроме того, мы предлагаем поделить имущество поровну, а не так, как настаивает она", — заявил адвокат.

По его словам, Степаненко требует большую часть совместно нажитого имущества. Суд примет решение о принятии встречного иска 6 августа. Адвокат Петросяна предполагает, что оба иска будут рассмотрены одновременно.

В суде отметили, что иск, поданный артисткой, был зарегистрирован 4 июля.

Евгений Петросян и Елена Степаненко познакомились в 1979 году и поженились через шесть лет. Для Петросяна это четвертый брак, а для Степаненко — второй.

Ранее Евгений Петросян прокомментировал СМИ сообщения о разводе с Еленой Степаненко.

"Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся", — заявил артист.

Жорин, который будет представлять интересы Евгения Петросяна в суде, известен своей работой со "звездными" клиентами. В 2016 году он представлял сторону бывшей фигуристки Марины Анисиной во время развода с актером Никитой Джигурдой. В числе других его клиентов — Тимати, Егор Крид и Давид Нуриев, известный под сценическим псевдонимом Птаха.

Интересы Степаненко будет защищать Елена Забралова. Она была адвокатом Владимира Путина во время разбирательства по иску, поданному против него Борисом Немцовым и другими представителями оппозиции. Также она представляла интересы патриарха Кирилла и Игоря Сечина.

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