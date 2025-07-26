Евгений Петросян и Елена Степаненко могут потерять часть имущества из-за общего долга

На бывших супругов юмористов Евгения Петросяна и Елену Степаненко подали в суд, сообщает Zakon.kz.

По информации "СтарХит", пара не рассчиталась за экспертизу по оценке имущества – квартир, домов, антиквариата, книг, машин и прочего. Список ценностей занял около 1000 страниц, имущество бывшие супруги разделили поровну.

Как уточняется, в данное время Российский Федеральный Центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции РФ обратился в суд, чтобы взыскать долг в размере 500 тыс. рублей (около 3,5 млн тенге). Ни Степаненко, ни Петросян не хотят добровольно брать на себя обязательства по выплате денег.

Отмечается, что первое заседание суда состоится 29 июля. После необходимые средства могут быть выделены и взысканы из доли имущества должника.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. В декабре 2019-го юморист женился на Татьяне Брухуновой. Ему было тогда 74 года, молодой жене – 30. В браке за это время родилось двое детей.

Ранее, в декабре 2024 года, Петросян подал в суд на дочь от первого брака 56-летнюю Викторину Петросянц.