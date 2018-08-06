Почти на 50% в Казахстане выросло количество регистраций автомобилей на газе

Каждый месяц в стране регистрируют в среднем 15 тысяч автомобилей с ГБО.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в первом полугодии 2018 года на учет в органы МВД поставлено 89 592 автомобиля с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО), что на 44,5% больше аналогичных показателей 2017 года. А это 15,9% всех зарегистрированных в январе-июне автомобилей в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АКАБ.

На сегодняшний день «голубое топливо» является самым доступным моторным топливом в Казахстане. Стоимость литра сжиженного газа на заправках страны колеблется в коридоре 55-80 тенге. Предельная оптовая цена, регулируемая Министерством Энергетики РК, на сегодняшний день существенно ниже не только экспортной, но и оптовой цены в приграничных странах. Учитывая этот факт и рост популярности газовых автомобилей, стоимость автогаза в ближайшем будущем будет подвергаться высокой волатильности.

Казахстанцы переводят на газ преимущественно технику старше 3 лет. За отчетный период больше всего было зарегистрировано автомобилей с ГБО возрастом от 10 до 20 лет – 30 498 единиц. Также зарегистрировано 27 784 машин в возрасте от 3 до 10 лет и 24 822 – старше 20 лет. Остальные 6 456 зарегистрированных автомобилей моложе 3 лет.

Большая часть из оформленных в первые шесть месяцев 2018 года автомобилей с ГБО принадлежит физическим лицам (84 660 ед.), на долю юридических лиц приходится всего 5,5% регистрации (4 932 ед.).

73 008 регистраций – это легковые автомобили, легкая коммерческая техника – 13 694 регистраций. На тяжелую коммерческую технику и автобусы приходится 2 273 и 617 регистраций, соответственно.

​​​​​​​В разрезе регионов традиционно лидируют области с минимальными ценами на газ, это Мангыстауская область (19 525 ед.), Туркестанская область, вкл.г.Шымкент (13 875 ед.), Актюбинская область (11 383 ед.), Астана (6 031 ед.).

По итогам января лидером по количеству регистраций стала Южно-Казахстанская область, здесь было поставлено на учет 13 018 автомобилей. На второй позиции - Алматинская область. В январе здесь зарегистрировали 11 610 авто. За первый месяц 2018 года третье и четвертое места рейтинга регионов занимают соответственно города республиканского значения Алматы (10 040 ед.) и Астана (6 244 ед.). Пятое место у Карагандинской области, здесь на учет поставили 5 053 авто. Традиционно меньше всего автомобилей регистрируют в Северо-Казахстанской области – 1 849 авто.

Отметим, что регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами, продажи на рынке подержанных автомобилей. А также, вступление в наследство, принятие по договору дарения, аренды, внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках автомобиля, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей.

​​​​​​​

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!